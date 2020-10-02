В СК заявили, что гибель нижегородской журналистки не связана с обысками

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти главного редактора интернет-издания «Коза Пресс» Ирины Славиной (Мурахтаевой) в Нижнем Новгороде, сообщается на сайте регионального управления ведомства.

СК считает безосновательной информацию о том, что смерть журналистки связана с проведением у нее обысков. Женщина не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились обыски, указано в сообщении.

Для установления психического состояния погибшей назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, отмечает ведомство. На месте работают сотрудники СК.

Ранее сообщалось, что Ирина Славина привязала себя к скамейке и подожгла одежду у здания МВД в Нижнем Новгороде. Незадолго до этого журналистка написала на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Российская журналистка покончила с собой в Нижнем Новгороде

— Момент смерти журналистки в Нижнем Новгороде попал на видео