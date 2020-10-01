Более 50 поселений остаются подтопленными из-за паводков под Хабаровском

Число населенных пунктов в Хабаровском крае, которые остаются подтопленными из-за паводков, сократилось до 53. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

«Под воздействием паводка на территории Хабаровского края находится 53 населенных пункта в 8 муниципальных образованиях. Общим итогом остаются подтопленными 32 жилых дома, более 2 700 земельных, приусадебных и дачных участков», — заявили в пресс-службе.

Представители МЧС добавили, что в регионе так же остаются подтопленными 83 участка дорог.

В настоящее время уровень воды в Амуре у Хабаровска понизился до 521 см при опасной отметке 600 см.

Тем не менее гребень паводка смещается к Комсомольску-на-Амуре, его уровень достиг 704 см. Там подтопленными остаются 268 дачных участков, 39 многоквартирных домов и 6 соцобъектов. Местные власти развернули пункты временного пребывания для граждан, идет укрепление береговой линии.

Режим ЧС действует на территории Хабаровского края с 25 сентября.

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