В Чувашии врачи вылечили пациентку, у которой коронавирус поразил 100% легких

Врачи Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн в Чебоксарах вылечили пациентку с коронавирусом, у которой были поражены 100% легких, пишет минздрав региона в Instagram.

«Состоялась выписка 66-летней пациентки, тяжелый ход лечения которой был обусловлен подтвержденной коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией со 100% поражением легких, сахарным диабетом, морбидным ожирением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина находилась в отделении анестезиологии и реанимации больше месяца.

Всего в Чувашии коронавирусом заразились 8 597, выздоровели 7 249, скончались 93 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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