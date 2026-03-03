Размер шрифта
На Марсе обнаружены ранее невиданные яйцеобразные структуры

Metro: марсоход Curiosity обнаружил на Марсе необычные яйцевидные структуры
NASA/JPL/USGS

Марсоход Curiosity обнаружил необычные яйцевидные структуры при исследовании паутинообразных скальных образований на Марсе, пишет Metro.

Недавно опубликованные снимки демонстрируют сеть пересекающихся хребтов высотой от одного до двух метров, протянувшихся на территорию шириной до 20 километров. С орбиты они напоминают гигантскую паутину, выгравированную в ландшафте. Хотя эти структуры были замечены еще в 2006 году орбитальными аппаратами, их удаленность долгое время не позволяла провести детальное исследование на поверхности.

Ученые считают, что они сформировались миллиарды лет назад, когда подземные воды циркулировали под поверхностью Марса. Вода проникала в трещины коренной породы и откладывала минералы, которые впоследствии затвердели. Со временем окружающая порода разрушалась ветром, а укрепленные минералами участки сохранились в таком виде.

Особый интерес вызвали небольшие округлые сфероиды — узлы, напоминающие яйца, ранее не наблюдавшиеся в подобных структурах. Они считаются признаками активности подземных вод, однако их расположение — вдоль склонов гребней и в впадинах, а не в центральных трещинах — остается необъясненным.

Марсоход пробурил несколько образцов пород и проанализировал их с помощью встроенных инструментов. В гребнях обнаружены глинистые минералы, а во впадинах — карбонаты, что помогает реконструировать историю формирования этих образований. Один из образцов был исследован методом влажной химии для поиска органических соединений — углеродсодержащих молекул, важных для понимания происхождения жизни.

Ученые надеются, что дальнейшие данные помогут точнее понять, как Марс эволюционировал от более влажного мира к холодной и сухой планете, которую мы наблюдаем сегодня.

Ранее учеными были Обнаружено косвенное доказательство наличия жизни на Марсе.

 
