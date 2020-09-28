ВОЗ: официальные данные по смертности от COVID-19, вероятно, ниже реальных

Официальные данные по смертности от COVID-19 в мире, скорее всего, ниже настоящих. Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, передает РИА «Новости».

«Чтобы вас успокоить — вряд ли в странах несчастные случаи или другие болезни списываются на COVID-19... Возможно, эти подсчеты неидеальны. Можно, конечно, предположить, что эти цифры не включают все случаи», — заявил директор.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших коронавирусом, 24 млн человек выздоровели и более 1 млн погибли. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента РФ Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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