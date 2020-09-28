Попова: в мире зафиксировано не более 10 случаев повторного заболевания COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в мире зафиксировано не более 10 случаев повторного заражения коронавирусом, передает портал kp.ru.

«Статистика только сейчас формируется. Достоверных случаев в мире не более 10, и, как правило, это люди с доказанным иммунодефицитом или нарушением иммунной системы», — заявила Попова.

Она добавила, что у специалистов сейчас нет оснований не доверять существующим тестам на инфекцию.

По ее словам, все они «достаточно надежны» и не ошибаются.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.

По словам президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место.

Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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