Пострадавший рассказал, как обрушился переход в Ступино, пишет «Москва 24».

По его словам, обрушение произошло в считаные секунды.

«Люди упали друг на друга и строения от моста тоже. После обрушения я моментально отключился и после того уже, как очнулся, первого, кого я увидел, постарался сразу же оттащить в сторону от сооружения», — рассказал очевидец.

Ранее стало известно, что в цехе предприятия FM Logistic обрушился металлический пешеходный переход. Известно, что пострадали больше 50 человек, 18 из которых находятся в тяжелом состоянии.

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