В центре Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Главное метеорологическое агентство страны.

Подземные толчки были зафиксированы в 13.13 по местному времени в префектуре Сидзуока. Они ощущались в префектурах Нагано и Сидзуока.

Данные о пострадавших или разрушениях не поступали.

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