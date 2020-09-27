В центре Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Катерина Медведева
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В центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Главное метеорологическое агентство страны.
Подземные толчки были зафиксированы в 13.13 по местному времени в префектуре Сидзуока. Они ощущались в префектурах Нагано и Сидзуока.
Данные о пострадавших или разрушениях не поступали.
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