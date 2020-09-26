В одном из вузов Москвы упал лифт со студентами

Следователи проводят доследственную проверку по факту падения лифта со студентами в юридическом вузе Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного Следственного управления СКР.

Отмечается, что после происшествия несколько учащихся были госпитализированы.

По словам пресс-секретаря Московского финансово-юридического университета Екатерины Исаевой, инцидент произошел по вине студентов.

«24 сентября в МФЮА во время перемены в учебном корпусе «Калужский» по причине грубого нарушения студентами требований эксплуатации, допустимого предела грузоподъемности, произошла остановка лифта, спровоцировавшая блокирование обучающихся в кабине лифта на уровне первого этажа», — сообщила она радиостанции «Говорит Москва».

Также Исаева добавила, что студенты сломали лифт при попытках выбраться самостоятельно.

При этом сами учащиеся рассказали, что руководство вуза угрожало наказанием за самостоятельные попытки выбраться из кабины.

«Лифт с людьми упал и застрял. Половина попадали в обморок. Но вместо того чтобы вызывать МЧС, деканат отменял вызовы. Внимание: чтобы не портить репутацию вуза», — написал студент в Twitter.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Лифт с людьми пролетел несколько этажей вниз на востоке Москвы