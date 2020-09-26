Соблюдающим домашний режим москвичам бесплатно доставят продукты и лекарства

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что соблюдающие домашний режим из-за коронавируса смогут с понедельника, 28 сентября, бесплатно заказать доставку лекарств, а также продуктов и предметов первой необходимости. Об этом он написал в своем блоге.

По его словам, гражданам, которые состоят на учете в поликлиниках, доставка на дом лекарств по льготным рецептам будет выполняться в инициативном порядке. При этом самостоятельно забирать их не нужно, указал мэр.

Как пояснил градоначальник, для доставки на дом продуктов, лекарств, медицинских изделий, кормов для домашних животных и других предметов первой необходимости необходимо только оставить заявку оператору горячей линии. После этого заказ доставят социальные работники, добавил Собянин.

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