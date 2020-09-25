Титов объяснил свое пребывание в томском отеле в день инцидента с Навальным

Лидер Партии роста Борис Титов находился в отеле Томска в день инцидента с Алексеем Навальным из-за выборов в гордуму, сообщает РБК.

Он приехал в город, чтобы поддержать однопартийца Елену Ульянову и по случайности расположился в той же самой гостинице, где накануне был Навальный.

«О том, что случилось с Алексеем, узнали еще в аэропорту. А когда приехали в гостиницу, поняли, что это та самая гостиница», — рассказал Титов.

Ранее сторонники Навального заявили, что заметили Титова в отеле, где останавливался блогер перед инцидентом в самолете.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили.

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