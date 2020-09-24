Полицейского и бывшего топ-менеджера банка в Екатеринбурге обвинили во взяточничестве

Бывшему начальнику УМВД по Екатеринбургу Игорю Трифонову и экс-зампредседателя правления банка «Кольцо Урала» Олегу Коноплеву предъявили обвинения во взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Согласно данным следствия, в 2015 году Трифонов по просьбе Коноплева возбудил уголовное дело о мошенничестве в отношении должника «Кольца Урала».

За это полицейский взял с Коноплева 7,5 млн рублей.

Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере) соответственно.

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