СК завершил расследование по делу о мошенничестве депутата Мосгордумы

Следствие завершило расследование в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте СК.

По данным СК, Шереметьев подавал документы на премирование своего помощника в размере от 350 до 850 тыс. руб. за «выполнение заданий особой важности и сложности».

Однако денежные средства депутат присваивал себе, «имея умысел на хищение и личное обогащение». Следствие установило, что ущерб от деятельности Шереметьева составил свыше двух миллионов рублей.

«Следствием собраны доказательства подтверждающие виновность Шереметьева в инкриминируемом ему преступлении, в том числе записи с камер видеонаблюдения», — сказано на сайте СК.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинения, а затем будет передано в суд для рассмотрения.

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