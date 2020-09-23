Правительство Германии пожелало Навальному здоровья

Немецкой правительство отреагировало на выписку из больницы российского блогера Алексея Навального, сообщает РИА «Новости».

По словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, власти Германии желают Навальному здоровья и полного выздоровления. Также он отметил, что известия о его выписки «очень воодушевляют».

«Федеральное правительств очень обрадовано, что физическое состояние Навального так хорошо улучшается», — говорится в сообщении.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске. Блогера госпитализировали, так как ему стало плохо. Позже Навального перевезли в берлинскую клинику Charite. Более двух недель он находился в коме. В среду, 23 сентября, стало известно, что россиянина выписали из больницы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков прокомментировал выписку Навального из больницы

— Навальный рассказал о своих планах после выписки из больницы

— Навальный сравнил себя с персонажем из фильма «Властелин колец»