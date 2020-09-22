В Хакасии экс-начальника отдела МВД посадили на 8 лет за взятку
Валерия Исполатова
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Экс-начальника отдела по борьбе с наркотиками МВД Хакасии приговорили к 8 годам колонии общего режима за взятку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Верховный суд республики.
По информации следствия, в 2018 году осужденный получил взятку от наркоторговцев в виде биткоинов на 52 тыс. рублей.
Экс-полицейский также передал им информацию о планируемых оперативно-разыскных мероприятиях.
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