За сутки 15 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувший сутки в Москве скончались после заражения коронавирусом еще 15 человек, сообщил оперативный штаб.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число летальных случаев в городе составило 5084.

За сутки прирост новых случаев COVID-19 в Москве оказался рекордным за три последних месяца. Так, коронавирус был подтвержден у 915 человек. Предыдущий рекорд был установлен в столице 22 июня — тогда за сутки COVID-19 подтвердили у 1 081 жителя.

Всего в РФ на сегодняшний день проведено 43,1 млн тестов на коронавирус, выявлено 1,1 млн заболевших, 911,9 тыс. выздоровевших и 19,4 тыс. умерших.

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