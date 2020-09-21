В МЧС уточнили, что землетрясение в Иркутской области было магнитудой 5,9

В ГУ МЧС по Иркутской области сообщили, что в регионе было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9.

Стоит отметить, что в районе Байкала примерно раз в 10—12 лет бывают землетрясения в 5—6 баллов по 12-балльной шкале.

Также в МЧС уточнили, что подземные толчки ощущались на территории 12 районов Иркутской области. Эпицентр располагался в Слюдянском районе п. Култук. Жертв и разрушений в результате случившегося нет.

«Землетрясение магнитудой 5,9, класс 14,7, интенсивность 8,1», — говорится в сообщении ведомства. В настоящее время проводится обследование территорий.

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