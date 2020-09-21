В Екатеринбурге двухлетний ребенок выжил после падения из окна девятого этажа

В Екатеринбурге выпал из окна девятого этажа двухлетний мальчик и выжил. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.

Инцидент произошел утром 20 сентября в квартире на улице Бебеля. Отмечается, что это не единственный подобный случай, произошедший в минувшие выходные в Свердловской области.

«Один случай — в Заречном, там из окна выпала 14-летняя девочка. Также вчера двухлетний мальчик выпал в Екатеринбурге. И там, и там дети остались живы, но оба в тяжелом состоянии находятся в больнице», — рассказал Горелых.

По каждому из этих фактов проводится проверка.

Девочка выпала из окна в квартире старших знакомых, а мальчик — в тот момент, когда родители ненадолго отлучились в соседнюю комнату.

Семьи пострадавших детей являются благополучными и обеспеченными, подчеркнули в ведомстве.

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