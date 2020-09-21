В Екатеринбурге двухлетний ребенок выжил после падения из окна девятого этажа
В Екатеринбурге выпал из окна девятого этажа двухлетний мальчик и выжил. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых.
Инцидент произошел утром 20 сентября в квартире на улице Бебеля. Отмечается, что это не единственный подобный случай, произошедший в минувшие выходные в Свердловской области.
«Один случай — в Заречном, там из окна выпала 14-летняя девочка. Также вчера двухлетний мальчик выпал в Екатеринбурге. И там, и там дети остались живы, но оба в тяжелом состоянии находятся в больнице», — рассказал Горелых.
По каждому из этих фактов проводится проверка.
Девочка выпала из окна в квартире старших знакомых, а мальчик — в тот момент, когда родители ненадолго отлучились в соседнюю комнату.
Семьи пострадавших детей являются благополучными и обеспеченными, подчеркнули в ведомстве.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Трехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа под Волгоградом
— Под Ростовом два ребенка погибли, выпав из окна
— Маленький ребенок выпал из окна многоэтажки на западе Москвы