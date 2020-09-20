В ВОЗ оценили эпидемиологическую обстановку в Европе

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в Европе усложнилась эпидемиологическая обстановка из-за несоблюдения мер предосторожности. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Причины ухудшения обстановки — в несоблюдении гражданами мер, особенно на отдыхе, на стадионах, в ночных клубах и на других массовых собраниях», — считают в ВОЗ, отметив, что такая ситуация требует усиления контроля со стороны властей.

Там уточнили, что необходимо проверять предполагаемые случаи заражения, вводить карантин для тех, кто контактировал с заболевшими, сохранять дистанцию, контролировать ношение масок, а также соблюдение гигиены дыхания и рук.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Люди устали»: как Европа встречает вторую волну COVID-19

— В ВОЗ назвали неприемлемым показатель смертности зараженных COVID-19

— Великобритания вводит крупные штрафы за нарушение самоизоляции