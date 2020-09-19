Мать 13 детей и звезда телешоу покончила с собой
Анна Светлова
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Жительница Великобританиии, мать 13 детей и звезда телешоу Мэнди Гарднер найдена мертвой возле своего дома в графстве Уэст-Сассекс. Об этом сообщает таблоид The Sun/
По данным издания, 43-летняя женщина совершила суицид. Причины этому не называются.
Гарднер стала популярной в Великобритании по телешоу «Необычные беременности». Когда она впервые появилась в передаче в 2016 году, женщина ожидала 12-го ребенка. Спустя два года у нее родился и 13-й.
Британка рассказывала, что чем больше детей она рожает, тем больше ей хочется повторить это снова.
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