В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве скончались 11 пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, общее число жертв коронавируса в столице достигло 5 044.

У всех скончавшись за сутки был также подтвержден диагноз пневмония.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, более 900 тыс. пациентов скончались. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

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