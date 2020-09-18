Лифт с людьми пролетел несколько этажей вниз на востоке Москвы

Следователи проводят проверку после инцидента с лифтом в жилом доме на востоке Москвы, который пролетел несколько этажей вниз. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя столичного главка СКР Юлию Иванову.

Происшествие произошло утром 18 сентября на улице Краснобогатырская. В результате сбоя работы лифт с ускорением проследовал несколько этажей вниз, после чего сработал страховочный тормоз. В это время в кабине находились две женщины. Их осмотрел врач, от госпитализации они отказались.

СК проводят проверку на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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