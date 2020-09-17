Москвичей экстренно предупредили о непогоде

МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, сегодня, 17 сентября, в городе Москве до конца суток сохранится гроза, сильный дождь, град, при грозе ожидается усиление ветра порывами до 21-26 м/с», — говорится в сообщении.

Специалисты рекомендовали отказаться от поездок на машине, не подходить к водоемам и слабо укрепленным конструкциям. Также в МЧС попросили не оставлять детей без присмотра.

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