РФ не выдаст Польше диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета

Возможное требование Варшавы о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском в 2010 году не может быть реализовано, так как Россия не выдает своих граждан другим странам. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее в СМИ появилось сообщение, что Польша заочно арестовала российских диспетчеров и просит их выдать.

«В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдает своих граждан иностранным государствам. Это запрещено Основным законом страны», — говорится в сообщении.

По словам источника, данный путь не имеет перспективы. При этом он отметил, что Москва всегда выражала готовность к сотрудничеству в расследовании авиакатастрофы с самолетом президента Польши.

Ранее пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что в окружной суд Варшавы направлено ходатайство о временном аресте авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения правительственного самолета в 2010 году.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли, в том числе и сам Качиньский.

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