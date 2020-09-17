В Роспотребнадзоре рекомендовали не смешивать дезинфицирующие средства

В Роспотребнадзоре посоветовали не смешивать дезинфицирующие средства, которые используются в быту, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там напомнили, что необходимо внимательно изучить этикетку дезинфицирующих средств и соблюдать правила их использования.

Категорически не рекомендуется смешивать бытовые средства с разным составом, так как это может вызвать нежелательные и даже опасные химические реакции, отметили в пресс-службе. Например, если соединить бытовую щелочь для прочистки канализационных труб с кислотой, то при попадании брызг такой смеси в глаза можно лишиться зрения.

Специалисты обратили внимание на то, что средства со спиртом нельзя использовать вблизи огня или включенных электроприборов, поскольку они пожароопасны, а фенолы и альдегиды использовать в быту нельзя совсем.

При использовании бытовых средств следует надевать перчатки и беречь глаза, добавили в ведомстве.

Также там рекомендовали использовать нелетучие соединения, так как любое дезинфицирующее средство может влиять на здоровье через органы дыхания.

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