В Белоруссии возбудили 43 уголовных дела из-за угроз в адрес милиционеров

МВД Белоруссии возбудило 43 уголовных дела из-за угроз, поступающих в адрес милиционеров. Об этом сообщает «БелТА».

«На сегодняшний день возбуждено 43 уголовных дела в отношении лиц, совершивших подобные правонарушения в отношении сотрудников милиции. 21 человек уже обозначен в качестве подозреваемых и проходит по конкретным уголовным делам с перспективой привлечения к уголовной ответственности с реальными сроками лишения свободы. 36 граждан привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о 150 фактах угроз в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей. В МВД отметили о присутствии «фактора мести».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Десятки тысяч участников: в Минске прошел «Марш героев»

— МВД Белоруссии зафиксировало около 150 фактов угроз в адрес правоохранителей

— МВД Белоруссии: Ковалькова была отпущена из изолятора из-за проблем со здоровьем