Минздрав призвал регионы использовать свои полномочия для борьбы с алкоголем

Замминистра здравоохранения России Олег Салагай призвал регионы активно использовать свои полномочия для борьбы с потреблением алкоголя и табака, сообщает ТАСС.

«Регионы наделены сегодня достаточной силой для того, чтобы соответствующие законы принимать, и мы призываем наших региональных коллег обратить внимание на эту проблематику и использовать тот инструментарий, который у них есть в руках», — заявил Салагай.

Он отметил, что региональные власти имеют в настоящее время достаточно возможностей для усиления ограничений и снижения потребления.

Как пишет агентство, министерство стремится сократить показатели потребления табака и алкоголя в России в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», включенного в национальный проект «Демография».

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