В РАН заявили о возможности вакцинации против COVID-19 и гриппа с перерывом

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал, что вакцинироваться против коронавируса и гриппа одновременно возможно, но с перерывом во времени и под контролем врача, передает «Интерфакс».

Он отметил, что при вакцинации от какой-то инфекции, на нас продолжают воздействовать и другие инфекции.

«Поэтому нет никакого противопоказания к тому, чтобы вакцинироваться и от гриппа, и от новой коронавирусной инфекции, только делать это нужно с перерывом во времени и под руководством специалиста», — сказал Чумаков.

Он также напомнил, что вакцинироваться от гриппа нужно и в этом году, даже если уже вакцинировались в прошлом, поскольку каждый год создается новая вакцина «под конкретный штамм вируса».

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 29 млн, умерли больше 900 тысяч человек.

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