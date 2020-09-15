В РАН заявили о возможности вакцинации против COVID-19 и гриппа с перерывом
Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков рассказал, что вакцинироваться против коронавируса и гриппа одновременно возможно, но с перерывом во времени и под контролем врача, передает «Интерфакс».
Он отметил, что при вакцинации от какой-то инфекции, на нас продолжают воздействовать и другие инфекции.
«Поэтому нет никакого противопоказания к тому, чтобы вакцинироваться и от гриппа, и от новой коронавирусной инфекции, только делать это нужно с перерывом во времени и под руководством специалиста», — сказал Чумаков.
Он также напомнил, что вакцинироваться от гриппа нужно и в этом году, даже если уже вакцинировались в прошлом, поскольку каждый год создается новая вакцина «под конкретный штамм вируса».
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 29 млн, умерли больше 900 тысяч человек.
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