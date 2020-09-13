Названа предварительная причина взрыва в жилом доме в Приморье

Причиной взрыва в жилом доме села Вознесенка Хорольского района мог стать поджог, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Ранее глава Хорольского района Приморья Алексей Губайдуллин сообщил, что на втором этаже жилого дома в селе Вознесенка произошел взрыв. В настоящее время идет разбор завалов, из дома были эвакуированы 23 жильца. В результате инцидента погиб один человек. В его квартире был найден газовый баллон.

«По версии следствия, потерпевший совершил поджог своих бытовых построек — сарая и гаража. Затем в квартире, где проживал погибший, произошел хлопок, вызвавший обрушение потолочных плит перекрытия, и в последующем возгорания квартиры», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что само здание не было газифицировано. Губернатор региона Олег Кожемяко проводит на месте взрыва оперативное совещание. Следствие возбудило уголовное дело.

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