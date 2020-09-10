В Москве вылечили еще 1 434 человека с коронавирусом

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице вылечились еще 1 434 пациента с коронавирусом. Об этом пишет оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1434 пациента», — сказала вице-мэр.

Она добавила, что всего от инфекции вылечились 226 274 человека.

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