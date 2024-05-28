Россиянам назвали предел падения курса доллара

Курс доллара в 2024 году вряд ли упадет ниже 85 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов, комментируя очередные минимумы американской валюты на торгах Мосбиржи 27 мая.

По словам аналитика, текущее укрепление рубля будет краткосрочной историей, вызванной более сильным влиянием финансовых санкций на российский импорт, нежели на экспорт.

«Текущее укрепление курса похоже на ситуацию 2022 года, однако мы не ждем его полного повторения. Власти РФ активно взаимодействуют на политическом уровне с новыми основными торговыми партнерами (Китай, ОАЭ, Турция) для смягчения ограничений в международных расчетах. Российский бизнес также накопил значительный опыт и стал более гибким в рамках обхода санкций за последние два года», — пояснил Трифонов.

По его оценке, наиболее сильное укрепление рубля произойдет в течение ближайшего месяца.

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На торгах Мосбиржи 27 мая курс доллара опускался ниже 89 рублей, а евро — 96 рублей впервые за последние четыре месяца. По данным биржи на 14:37 мск 28 мая, доллар стоит 88,5 рубля (-1 копейка с уровня закрытия торгов 27 мая), евро — 96,2 рубля (-3 копейки).

Ранее экономист заявил, что рубль может укрепиться к доллару и евро на 1-2%.