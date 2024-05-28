Блиновская расплакалась во время судебного заседания

Блогерша Елена Блиновская расплакалась в зале суда, когда во время заседания призвала отпустить ее из СИЗО. Аудиозапись опубликовал Telegram-канал Shot.

Во время заседания она заявила, что нашла покупателей для своей квартиры, деньги от продажи которой она планирует направить в счет погашения миллиардного долга по налогам. Ее адвокат обратил внимание на то, что из-за нахождения Блиновской в СИЗО ее дети испытывают стресс и некоторые психологические отклонения.

Защита Блиновской заявила, что блогерша не собиралась сбегать из России, а на границе с Белоруссией она оказалась, потому что ехала по работе.

Однако суд отклонил ее апелляционную жалобу на арест и оставил в СИЗО.

Блиновскую задержали на границе с Белоруссией весной 2023 года. Ей предъявили обвинение в неуплате налогов в российскую казну на 918 млн рублей и легализации денежных средств, после чего ее поместили под домашний арест. Позднее ей предъявили обвинение по двум случаям незаконного оборота денег. В итоге Блиновскую отправили в СИЗО. 22 марта текущего года Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее мужа Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей.

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