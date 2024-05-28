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На Украине более 600 заключенных вступили в армию

Минюст: более 600 заключенных вступили в ряды ВС Украины

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Более 600 заключенных на Украине были условно-досрочно освобождены и вступили в ряды вооруженных сил, их отправят в штурмовые подразделения. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала «Рада».

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о мобилизации людей, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

«Это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения, без смешивания с другими военнослужащими», — рассказал Малюська.

По его словам, речь идет о 612 заключенных. Сейчас они проходят соответствующую подготовку, а в дальнейшем будут служить в штурмовых подразделениях ВСУ.

Министр также предложил принимать в ряды ВСУ тех, кто был осужден за тяжкие преступления. По его мнению, такие люди смогли бы хорошо воевать.

27 мая представитель отдельного штурмового батальона ВС Украины «Волки Да Винчи» Дмитрий Савченко сообщил в своем Telegram-канале, что подразделения ВСУ начали набор новобранцев в тюрьмах страны.

Ранее ВСУ рассказали, почему многие граждане уклоняются от мобилизации.

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