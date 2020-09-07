Следственный комитет предъявил окончательное обвинение священнику Стремскому

Следственный комитет предъявил окончательные обвинения священнику Николаю Стремскому, подозреваемому в педофилии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя религиозной организации «Православная Свято-Троицкая Семионова обитель милосердия», расположенной в поселке Саракташ Оренбургской области, Николая Стремского», — говорится в сообщении.

Ему инкриминируется изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия, истязание, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением, вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 131, 132, 133, 135, 117, 156, 151 УК РФ).

Ранее стало известно, что Стремскому предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса: об изнасиловании несовершеннолетней, развратных действиях в отношении несовершеннолетних и неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

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