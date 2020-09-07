Москвичам предрекли дождливую неделю

В ближайшую неделю в Москве выпадет более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Как отмечается, наиболее дождливыми станут вторник и четверг.

«В сумме за рабочую неделю они принесут более половины сентябрьского объема влаги», — заявили специалисты.

Также из-за осадков похолодает воздух, его температура будет варьироваться от +16°C до +19°C.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Москвичей ждет последний теплый день перед похолоданием

— Вильфанд пообещал «супервысокую» температуру в северных регионах РФ