Москвичам предрекли дождливую неделю
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В ближайшую неделю в Москве выпадет более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Как отмечается, наиболее дождливыми станут вторник и четверг.
«В сумме за рабочую неделю они принесут более половины сентябрьского объема влаги», — заявили специалисты.
Также из-за осадков похолодает воздух, его температура будет варьироваться от +16°C до +19°C.
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