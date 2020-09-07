На Красноярском вокзале обнаружили кости в багаже пассажира

На железнодорожном вокзале в Красноярске в личных вещах пассажира обнаружили человеческие кости. Об этом сообщает Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

Кости были обнаружены сотрудниками охраны при досмотре личных вещей мужчины 1975 года рождения на входе в здание вокзала. Хозяин багажа пояснил, то является священником и перевозит останки святого из Енисейска в Москву для признаниях из святыми мощами.

Следователи проверяют, действительно ли мужчина является священнослужителем, судебно-медицинская экспертиза устанавливает принадлежность костей.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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