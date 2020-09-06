Тысячи митингующих движутся в сторону резиденции Лукашенко в Минске

Несколько тысяч участников протеста в Минске двигаются по проспекту Победителей в сторону Дворца независимости — резиденции президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Митингующие прошли стелу «Минск — город-герой». Милиция предупреждает граждан о незаконности акции, однако не препятствует их движению.

Силовики просят представителей СМИ отойти от Дворца независимости даже после проверки документов.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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