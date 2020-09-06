Во всех областях Белоруссии проходят массовые акции протеста

МВД Белоруссии сообщает, что во всех областях республики проходят массовые акции протеста, передает ТАСС.

По данным ведомства, в Минске задержаны порядка 10 человек. В других городах задержаний совершено не было.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 6 августа, в 14.00 мск оппозиция планирует начать акцию «Марш единства».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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