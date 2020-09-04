Дочь убитого в Башкирии столетнего ветерана призвала к возвращению смертной казни

Дочь убитого в Башкирии столетнего ветерана Великой Отечественной войны Надежда Тютюкова призвала вернуть смертную казнь. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Я человек не кровожадный, но считаю, что надо вернуть смертную казнь», — сказала женщина, подтвердив информацию о том, что в настоящее время следователи работают с подозреваемыми в убийстве Ивана Несмеянова.

Известно, что двоих мужчин задержали 2 сентября из-за причастности к другому преступлению, в итоге стало известно, что именно они ворвались в дом пенсионера в начале июля текущего года.

Ранее сообщалось, что силовики задержали двоих мужчин по подозрению в убийстве столетнего ветерана ВОВ Ивана Несмеянова, проживавшего в башкирском селе Леуза. По данным следствия, один из нападавших ранее служил в силовых структурах республики. В дом пенсионера предполагаемые злоумышленники ворвались в ночь на 9 июля — они связали и избили Несмеянова. После этого подозреваемые украли у ветерана миллион рублей и скрылись.

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