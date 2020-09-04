В Благовещенске затопило социальные объекты
В Благовещенске Амурской области после сильного ливня вода зашла на территорию школы № 13, детские сады № 32, № 67 и в два корпуса дошкольного учреждения № 68, а также на территорию гимназии. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на мэрию города.
«В настоящее время проходит эвакуация детей из второго корпуса гимназии № 25 (Дьяченко, 4). Вода стала резко поступать в электрощитовую», — говорится в сообщении.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на реке Амур в сентябре может возникнуть опасная гидрологическая ситуация.
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