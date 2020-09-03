В Ростовской области площадь лесного пожара выросла до 900 га

Площадь лесного пожара в Тарасовском районе Ростовской области за сутки увеличилась до 900 га, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя департамента лесного хозяйства по ЮФО.

«По состоянию на 18.00 мск, площадь пожара в Тарасовском районе составляет 900 гектаров», — заявил собеседник агентства.

Пожары в регионе возникли на территории Белокалитвинского, Тарасовского, Каменского и Красносулинского районов. Их жертвой стал один человек, 46 жителей пострадали.

Позже пожары в трех из них были потушены. К тушению огня в Тарасовском районе привлечены почти 500 человек около 130 единиц техники.

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