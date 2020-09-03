Минздрав обновил рекомендации по лечению COVID-19

Минздрав России выпустил восьмую версию рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, она опубликована на сайте ведомства.

В соответствии с новыми рекомендациями, для борьбы с COVID-19 могут быть использованы шесть препаратов: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.

В рекомендациях уточняется, что применение этих лекарств для лечения коронавируса возможно только по решению врачебной комиссии, «в случае если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения».

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