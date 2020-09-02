Вакцину от COVID используют на добровольцах старше 60 лет

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину от коронавируса испытают на добровольцах старше 60 лет в случае получения разрешения на ее применение для старших возрастных групп. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, группы добровольцев будут набраны среди жителей Москвы после проведения пострегистрационных испытаний.

Он также добавил, что за участниками данных исследований пристально будут следить врачи.

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