Силовики оставили до утра в отделении задержанных журналистов в Минске

Задержанные во время освещения акций протеста в Минске журналисты, в том числе российские, проведут ночь в Октябрьском РУВД. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе МВД Белоруссии.

«Журналисты еще остаются в РУВД, останутся там до утра», — заявили в пресс-службе.

При этом представители ведомства не пояснили причин такого решения.

Ранее стало известно о задержании в центре Минска 8 журналистов, в том числе сотрудника агенства РИА «Новости» Кирилла Рубцова. ОМОН задержал их и отвез в РУВД «для проверки документов». Позже Рубцов был отпущен, однако другие журналисты остались в отделении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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