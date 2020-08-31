Коронавирус может находиться в организме детей до нескольких недель

Ученые из Южной Кореи провели исследование, в ходе которого выяснили, что новый тип коронавируса COVID-19 может находиться в организме детей в течение нескольких недель. Об этом сообщает CNN.

Они отметили, что клетки коронавируса могут оседать в носу и горловой полости детей, хотя ребенок может не испытывать симптомов заболевания.

По их мнению, так объясняется скрытая передача COVID-19 другим людям.

В исследовании также сказано, что 40% взрослых также могут оставаться бессимптомными носителями вируса.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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