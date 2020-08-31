Почти 20 рейсов отменено и задержано в московских аэропортах

В столичных аэропортах отменили и задержали 19 рейсов, гласят данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Так, по состоянию на 0.44 мск, в Домодедово отменено пять рейсов, а девять — задержано.

Кроме того, во Внуково отменено два вылета, а один — задержан.

Также в Шереметьево отменено два рейса.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. С 1 августа РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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