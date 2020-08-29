В США больше полумиллиона человек остались без света из-за урагана

В американских штатах Луизиана, Техас и Арканзас больше полумиллиона человек остаются без света из-за урагана «Лаура», пишет портал Poweroutage.com.

По его данным, в Луизиане от электричества отключены 432 тысячи, в Техасе — 86 тысяч, в Арканзасе — 17 тысяч человек.

27 августа ураган «Лаура» обрушился на США. Шторм отнесен к четвертой категории по пятибалльной шкале. Скорость ветра достигала 240 километров в час.

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