Ситуация с пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке может ухудшиться из-за погоды

Дефицит осадков и сильные ветры могут усилить распространение лесных пожаров на территории четырех регионов Сибири и Дальнего востока России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

«В период с 24 по 31 августа дефицит осадков и усиление ветровой нагрузки с порывами ветра до 19-21 метра в секунду будут наблюдаться в центральных и западных районах Республики Саха (Якутия), Красноярском крае, северо-восточных районах Иркутской области, восточных районах Томской области», — говорится в сообщении института.

Кроме того, по информации агентства, в ряде регионов РФ из-за дефицита воды водохранилища и ГЭС на маловодных реках могут перейти на режим экономного расходования. Также из-за малоснежной зимы в Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областях прогнозируется сильная засуха.

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