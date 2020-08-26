Почти 50 тысяч человек заразились коронавирусом в Бразилии за сутки

Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Бразилии достигло 3 669 995, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава страны.

По информации ведомства, за минувшие сутки было зафиксировано 116 580 новых случая COVID-19.

При этом общее число летальных исходов после коронавирусной инфекции в стране увеличилось до 113 358. Более 1,2 тыс. человек скончались за последние сутки.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 23,5 млн, умерли почти 800 тысяч пациентов.

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