В краснодарской школе открыли 33 первых класса

В краснодарской школе №71 открыли 33 первых класса, пишет RG.ru со ссылкой на городской департамент образования.

Отмечается, что классы получили литеры по всем буквам алфавита — от «А» до «Я».

В прошлом году в школе открыли 19 классов. Такое большое число учеников объясняется густонаселенностью района.

Всего в Краснодаре в первый класс пойдут 18,5 тысячи ребят, в остальные классы — 160 тысяч учеников.

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